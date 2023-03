La lettera di 323 schermidori al Cio | “No alla riammissione di russi e bielorussi”

Leggi su sportface

(Di martedì 28 marzo 2023) Nodi atletie bielo. Lo chiedono oltre 300con unaindirizzata al presente del Cio Thomas Bach e al numero 1 della federazione internazionale di scherma Emmanuel Katisiadakis. Lo scorso 10 marzo il Congresso straordinario della Fie si è espresso, con 89 voti favorevoli sui 136 aventi diritto, per il ritorno alle competizioni, in condizioni di neutralità, degli atleti dei due Paesi, assenti dal circuito internazionale dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina nel febbraio 2022. “Un errore catastrofico”, scrivono i 323 atleti, 286 dei quali ancora in attività. “Con totale disprezzo per le voci degli atleti, avete consentito siaa cheBieloa di ...