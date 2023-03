La Lega vuole Bulbarelli per la direzione di Rai Sport (Di martedì 28 marzo 2023) Alessandra De Stefano si è dimessa ieri da direttrice di Rai Sport. Tanti i motivi, dalla debacle del Mondiale ai cattivi rapporti con la redazione di Milano, ma non solo. Per il momento il vicedirettore anziano Marco Franzelli è stato nominato direttore ad interim, ma è già partito il toto-nomi per capire chi prenderà il L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 marzo 2023) Alessandra De Stefano si è dimessa ieri da direttrice di Rai. Tanti i motivi, dalla debacle del Mondiale ai cattivi rapporti con la redazione di Milano, ma non solo. Per il momento il vicedirettore anziano Marco Franzelli è stato nominato direttore ad interim, ma è già partito il toto-nomi per capire chi prenderà il L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

