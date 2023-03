La Francia rifiuta di consegnarci gli ex terroristi rossi (Di martedì 28 marzo 2023) Su questo sito ve lo avevamo anticipato ieri: una fonte ci aveva annunciato quello che poi è puntualmente successo. La Corte di Cassazione francese ha detto no all’estradizione dei terroristi rossi che, condannati per vari reati nel Belpaese, hanno rifugiato in Francia grazie alla copertura garantita loro dalla cosiddetta Dottrina Mitterand. Si tratta di dieci ex terroristi rossi. La Corte suprema transalpina ha respinto “tutti i ricorsi presentati dal Procuratore” avversi alla decisione della Corte di Appello di Parigi che lo scorso giugno aveva già sbattuto la porta in faccia alla richiesta italiana. L’esito era atteso. E forse anche scontato. Ma non per questo lo si può definire meno doloroso per chi, a decine di anni da una stagione cosparsa di sangue, vorrebbe vedere i responsabili di crimini ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 28 marzo 2023) Su questo sito ve lo avevamo anticipato ieri: una fonte ci aveva annunciato quello che poi è puntualmente successo. La Corte di Cassazione francese ha detto no all’estradizione deiche, condannati per vari reati nel Belpaese, hanno rifugiato ingrazie alla copertura garantita loro dalla cosiddetta Dottrina Mitterand. Si tratta di dieci ex. La Corte suprema transalpina ha respinto “tutti i ricorsi presentati dal Procuratore” avversi alla decisione della Corte di Appello di Parigi che lo scorso giugno aveva già sbattuto la porta in faccia alla richiesta italiana. L’esito era atteso. E forse anche scontato. Ma non per questo lo si può definire meno doloroso per chi, a decine di anni da una stagione cosparsa di sangue, vorrebbe vedere i responsabili di crimini ...

