La Francia protegge i terroristi di sinistra e dà uno schiaffo all'Italia (Di martedì 28 marzo 2023) Uno schiaffo storico, l'ennesimo, dai cugini d'Oltralpe. Guidati, nei loro vertici della magistratura, da un' ideologia cieca che chiude tutte e due gli occhi di fronte a una scia di sangue per motivi politici, che ha macchiato per sempre la storia Italiana. Una ferita che non si rimarginerà. La cassazione francese ha confermato il "no" all'estradizione di 10 ex terroristi Italiani di estrema sinistra rifugiati da anni a Parigi. Tra questi ci sono sei ex militanti delle Brigate rosse ed ex esponenti di Lotta Continua. E' l'ultima parola della giustizia francese, che chiude una querelle decennale, in spregio alla memoria delle vittime del terrorismo, voltando le spalle al dolore delle famiglie. Tra i "graziati" l'ex di Lotta Continua, Giorgio Pietrostefani, condannato a 22 anni per l'omicidio del ...

