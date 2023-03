La Francia non estraderà i dieci condannati italiani per reati di violenza politica (Di martedì 28 marzo 2023) Lo ha deciso la Corte di Cassazione francese ed è definitivo: erano stati arrestati per fatti risalenti a oltre 40 anni fa Leggi su ilpost (Di martedì 28 marzo 2023) Lo ha deciso la Corte di Cassazione francese ed è definitivo: erano stati arrestati per fatti risalenti a oltre 40 anni fa

