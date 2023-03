La foto di famiglia del deputato di Nashville con le armi davanti all’albero di Natale, le accuse sui social: «Così avete reso possibile la strage» (Di martedì 28 marzo 2023) La foto del deputato repubblicano Andy Ogles in cui l’intera famiglia imbraccia armi d’assalto in uno scatto del Natale 2021 pubblicata sui suoi social è tornata virale sulla scia delle polemiche dopo la strage avvenuta a Nashville nella Covenant School, la stessa area che il deputato rappresenta a Capitol Hill. Nella foto Ogles imbraccia un fucile, Così come i suoi due dei suoi tre figli sorridenti e sua moglie: «Buon Natale dalla famiglia Ogles! – aveva scritto su Facebook – L’atmosfera delle armi da fuoco ovunque trattiene le interferenze del male. Meritano un posto d’onore con tutto ciò che è buono». L’immagine è tornata a circolare sui ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023) Ladelrepubblicano Andy Ogles in cui l’interaimbracciad’assalto in uno scatto del2021 pubblicata sui suoiè tornata virale sulla scia delle polemiche dopo laavvenuta anella Covenant School, la stessa area che ilrappresenta a Capitol Hill. NellaOgles imbraccia un fucile,come i suoi due dei suoi tre figli sorridenti e sua moglie: «BuondallaOgles! – aveva scritto su Facebook – L’atmosfera delleda fuoco ovunque trattiene le interferenze del male. Meritano un posto d’onore con tutto ciò che è buono». L’immagine è tornata a circolare sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NetflixIT : Foto di famiglia - NataliaServello : RT @nonmitrattengo: #donnalisi #gfvip Micol e Tavassi:” è il male assoluto, limitata mentale, dissennatore, famosa per i calciatori, mette… - Salvato94501533 : RT @nonmitrattengo: #donnalisi #gfvip Micol e Tavassi:” è il male assoluto, limitata mentale, dissennatore, famosa per i calciatori, mette… - alessan05008943 : RT @nonmitrattengo: #donnalisi #gfvip Micol e Tavassi:” è il male assoluto, limitata mentale, dissennatore, famosa per i calciatori, mette… - d_utente : RT @nonmitrattengo: #donnalisi #gfvip Micol e Tavassi:” è il male assoluto, limitata mentale, dissennatore, famosa per i calciatori, mette… -