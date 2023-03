La follia che non c’è e i delitti impuniti: serve una legge bipartisan, in nome della giustizia (Di martedì 28 marzo 2023) Il 27 maggio prossimo sarò a Cagliari al congresso della società italiana di psichiatria. In quella sede presenterò la mia proposta di legge, già depositata in Parlamento, per la riforma degli articoli 88 e 89 del codice penale che disciplinano l’infermità e la seminfermità mentale. Questi articoli derivano dal codice Rocco e, in pratica, non dicono nulla di specifico se non riconoscere la non punibilità o la punibilità parziale. La proposta che ho presentato punta ad introdurre la discriminante psicotica nelle valutazioni peritali. Giacché solo la sintomatologia psicotica-può portare a perdere il rapporto con la realtà. Quindi, vogliamo tutelare chi non è in grado di comprendere ma allo stesso tempo evitare che si tracimi verso definizioni di personalità che, molte volte, hanno consentito a veri criminali di farla franca.In questi mesi di studio, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 marzo 2023) Il 27 maggio prossimo sarò a Cagliari al congressosocietà italiana di psichiatria. In quella sede presenterò la mia proposta di, già depositata in Parlamento, per la riforma degli articoli 88 e 89 del codice penale che disciplinano l’infermità e la seminfermità mentale. Questi articoli derivano dal codice Rocco e, in pratica, non dicono nulla di specifico se non riconoscere la non punibilità o la punibilità parziale. La proposta che ho presentato punta ad introdurre la discriminante psicotica nelle valutazioni peritali. Giacché solo la sintomatologia psicotica-può portare a perdere il rapporto con la realtà. Quindi, vogliamo tutelare chi non è in grado di comprendere ma allo stesso tempo evitare che si tracimi verso definizioni di personalità che, molte volte, hanno consentito a veri criminali di farla franca.In questi mesi di studio, ...

