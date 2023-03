La disgustosa frase di Repubblica sul “giornalista di destra” (Di martedì 28 marzo 2023) Questa mattina ho letto un retroscena su Repubblica che vi consiglio. Si intitola “Rai Sport e TG1: la destra all’assalto della Rai”. Io non conosco molti i personaggi della Rai e a maggior ragione di Rai Sport, ma il titolo di Repubblica mi fa pensare che nominare uno di destra a Rai Sport significhi tornare a fare le adunate dei Balilla. Poi però, sempre sul tema dell’occupazione della Rai da parte della, leggo che Meloni avrebbe indicato Gian Marco Chiocci, mio amico e collega al giornale, come direttore del TG1. Penso che Chiocci sia uno dei migliori inchiestisti che ci sia in Italia: uno che porta delle notizie notizie vere. E le notizie che porta non hanno colore politico: sono solo delle cazzo di notizie. Oggi è direttore di Adnkronos e nella sua brillante carriera ha fatto anche il direttore del Tempo. Sapete ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 28 marzo 2023) Questa mattina ho letto un retroscena suche vi consiglio. Si intitola “Rai Sport e TG1: laall’assalto della Rai”. Io non conosco molti i personaggi della Rai e a maggior ragione di Rai Sport, ma il titolo dimi fa pensare che nominare uno dia Rai Sport significhi tornare a fare le adunate dei Balilla. Poi però, sempre sul tema dell’occupazione della Rai da parte della, leggo che Meloni avrebbe indicato Gian Marco Chiocci, mio amico e collega al giornale, come direttore del TG1. Penso che Chiocci sia uno dei migliori inchiestisti che ci sia in Italia: uno che porta delle notizie notizie vere. E le notizie che porta non hanno colore politico: sono solo delle cazzo di notizie. Oggi è direttore di Adnkronos e nella sua brillante carriera ha fatto anche il direttore del Tempo. Sapete ...

