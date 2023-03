La decisione del Cio scontenta tutti: dal vaffa dell’olimpionica russa Stepanova allo “schiaffo all’Ucraina” del ministro tedesco (Di martedì 28 marzo 2023) Inevitabili le reazioni alla decisione del Comitato Olimpico Internazione (Cio) di riammettere gli atleti russi e bielorussi nelle competizioni internazionali rimandando la decisione per quanto riguarda le prossime Olimpiadi estive a Parigi nel 2024. Insoddisfazione da entrambi gli schieramenti con il ministro tedesco, Nancy Faeser, che definisce “uno schiaffo all’Ucraina” le indicazioni così come la ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023) Inevitabili le reazioni alladel Comitato Olimpico Internazione (Cio) di riammettere gli atleti russi e bielorussi nelle competizioni internazionali rimandando laper quanto riguarda le prossime Olimpiadi estive a Parigi nel 2024. Insoddisfazione da entrambi gli schieramenti con il, Nancy Faeser, che definisce “uno” le indicazioni così come la ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mentecritica : Dopo l'annuncio del futuro dislocamento russo di armi nucleari tattiche in bielorussia, è tempo di fare un breve pu… - ZZiliani : In attesa della decisione del Gup (che pare orientato al rinvio dell'udienza: passaggio totalmente ininfluente), ri… - NicolaPorro : ?? ULTIMA ORA ?? La decisione del #governo contro la #carne e i cibi sintetici stampati in 3D ?? - SilvanoSalviato : IL CONO D'OMBRA La Corte però ha deciso di ignorare del tutto la condizione di fatto e di diritto conseguente alla… - ZombieSquad__ : RT @fratotolo2: “Quanto mi fa godere la Cassazione francese”, questo è il commento di Enrico Galmozzi dopo la decisione di non estradizione… -