La Commissione Ue ha condannato l’Italia per gli aiuti di Stato ad Alitalia (Di martedì 28 marzo 2023) La Commissione europea ha condannato l’Italia per il prestito di quattrocento milioni concesso nel 2019 ad Alitalia. La decisione fa seguito a quelle analoghe già comunicate nel passato e relative ai novecento milioni erogati nel 2017 e mai rimborsati. Non c’è nulla di sorprendente in questa decisione tranne la tempistica. Nel merito, infatti, Bruxelles rileva l’ovvio: l’aiuto concesso dal governo quattro anni fa non rispetta i vincoli europei (successivamente sospesi) in quanto «l’Italia non si è comportata come avrebbe fatto un operatore privato, non avendo valutato in anticipo la probabilità di rimborso dei prestiti». In tal modo, «l’aiuto ha conferito ad Alitalia è un ingiusto vantaggio economico rispetto ai suoi concorrenti sulle rotte nazionali, europee e mondiali». Era ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 marzo 2023) Laeuropea haper il prestito di quattrocento milioni concesso nel 2019 ad. La decisione fa seguito a quelle analoghe già comunicate nel passato e relative ai novecento milioni erogati nel 2017 e mai rimborsati. Non c’è nulla di sorprendente in questa decisione tranne la tempistica. Nel merito, infatti, Bruxelles rileva l’ovvio: l’aiuto concesso dal governo quattro anni fa non rispetta i vincoli europei (successivamente sospesi) in quanto «non si è comportata come avrebbe fatto un operatore privato, non avendo valutato in anticipo la probabilità di rimborso dei prestiti». In tal modo, «l’aiuto ha conferito adè un ingiusto vantaggio economico rispetto ai suoi concorrenti sulle rotte nazionali, europee e mondiali». Era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lonely54463600 : @borghi_claudio margrete vestager. La stessa che ci ha condannato x banca Tercas e poi la corte europea ha sentenzi… - dagar73066 : @ManfrediPotenti E poi chi si appropria di denaro pubblico e viene condannato in Cassazione, entra a far parte dell… - micia274 : @endersbox @blek57 @VEParsi1 @AvvocatoAtomico Riporto ciò che in commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio i… - PaoloPiggi : Andrea Mori, Elpidio Bucci, Riccardo Rapalli e Valentina De Vietro dovranno restituire 73mila euro. Nonostante ci s… - frankfranfranco : RT @IlMattinoFoggia: Capuozzo o non #Capuozzo , come mai, nonostante siano passati 20 anni, nessuna Corte internazionale ha condannato l'in… -