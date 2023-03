La Cina vuole sfilarsi dalla Russia. La versione di Sisci (Di martedì 28 marzo 2023) “Dopo oltre un anno la vittoria russa non solo non è arrivata, ma non si vede nemmeno in prospettiva. La Cina si è ritrovata agganciata a un carro che non può governare perché l’andamento della guerra dipende da Mosca”, spiega il sinologo Francesco Sisci in una conversazione con Formiche.net. Dal vertice Putin-Xi è emerso che la Russia vuole incentrare sullo yuan gli scambi commerciali con la Cina. Può spiegare cosa significa? Che gli scambi bilaterali saranno contabilizzati in yuan e nel caso in cui i russi avranno un surplus questo sarà denominato in yuan. Cosa significa? Certo, che non sono denominati in dollari, però è una frazione degli scambi e nemmeno significa che i russi rinuncino al rublo. Anzi, sembrerebbe che la Russia stia cercando di rafforzare il rublo agganciandolo ... Leggi su formiche (Di martedì 28 marzo 2023) “Dopo oltre un anno la vittoria russa non solo non è arrivata, ma non si vede nemmeno in prospettiva. Lasi è ritrovata agganciata a un carro che non può governare perché l’andamento della guerra dipende da Mosca”, spiega il sinologo Francescoin una conversazione con Formiche.net. Dal vertice Putin-Xi è emerso che laincentrare sullo yuan gli scambi commerciali con la. Può spiegare cosa significa? Che gli scambi bilaterali saranno contabilizzati in yuan e nel caso in cui i russi avranno un surplus questo sarà denominato in yuan. Cosa significa? Certo, che non sono denominati in dollari, però è una frazione degli scambi e nemmeno significa che i russi rinuncino al rublo. Anzi, sembrerebbe che lastia cercando di rafforzare il rublo agganciandolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnalisaChirico : Se l’Europa non vuole rassegnarsi a un futuro da vassallo della Cina, deve usare meno ideologia. Includere solo e-f… - lovelyanimehd : Chi a Taiwan vuole la riunificazione con la Cina - gaiareturn : RT @Echecaxx: ??Questa è la copertina di marzo della rivista dei #rothschild Logicamente x chi non capisce...la Cina???? vuole tutta la torta… - cohibadelaserna : Russia e Cina non possono considerarsi alla pari. Pechino vuole evitare lo scontro con Stati Uniti ed Unione europe… - Lelahel201 : RT @Mario_Gallo1: Questo cambio di narrativa probabilmente vuole essere un avvertimento alla Cina, del tipo fatevi i fatti vostri, o altrim… -