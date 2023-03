La Cina si arma e nessuno la attacca (Di martedì 28 marzo 2023) A dispetto di quanto avviene tra Ucraina e Russia, in diverse parti dell’Africa come in Medioriente, non c’è alcuna nazione che stia minacciando seriamente la Cina. Eppure, Pechino continua ad armarsi e la sua rapida modernizzazione militare suscita notevole timore, soprattutto per la possibilità di uno scontro con gli Stati Uniti. Ma stante che in nessuno scenario gli Usa pressano la repubblica Popolare, forse tale timore da parte cinese è dovuto a una visione esagerata dell'importanza di mantenere i militari preparati alla guerra usando l’avversario più grande, in modo che ciò costituisca grande motivazione. Ma alla base della modernizzazione dell'esercito di liberazione ci sono un'ampia varietà di fattori politici e di sicurezza, molti dei quali non hanno nulla a che fare con la guerra. E noi occidentali dovremmo imparare a ... Leggi su panorama (Di martedì 28 marzo 2023) A dispetto di quanto avviene tra Ucraina e Russia, in diverse parti dell’Africa come in Medioriente, non c’è alcuna nazione che stia minacciando seriamente la. Eppure, Pechino continua adrsi e la sua rapida modernizzazione militare suscita notevole timore, soprattutto per la possibilità di uno scontro con gli Stati Uniti. Ma stante che inscenario gli Usa pressano la repubblica Popolare, forse tale timore da parte cinese è dovuto a una visione esagerata dell'importanza di mantenere i militari preparati alla guerra usando l’avversario più grande, in modo che ciò costituisca grande motivazione. Ma alla base della modernizzazione dell'esercito di liberazione ci sono un'ampia varietà di fattori politici e di sicurezza, molti dei quali non hanno nulla a che fare con la guerra. E noi occidentali dovremmo imparare a ...

