La Cina di Xi diventa regina mondiale dei prestiti d’emergenza | così ha soccorso 22 Paesi dal 2008 e ora prova a salvare le proprie banche

Leggi su corriere

(Di martedì 28 marzo 2023) Pechino ha stanziato 240 miliardi di dollari in 13 anni per sostenere le finanze di Stati considerati strategici. Gran parte dei governi aveva accettato gli aiuti (e gli alti tassi d’interesse) della Belt and Road Initiative. Ma il progetto, faraonico, ora sta presentando il conto anche a Pechino