La chat whatsapp di Mertens | Insigne e Koulibaly

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 marzo 2023) @Ciro: Ragazzi, mi ha scritto in privato Fabian. Vuole essere inserito nella@KK: Buongiornissimo!!! caffè? @IlMagnifico: e come l’ha scoperto che c’abbiamo un gruppo nostro? @Ciro: dice che gliel’ha detto l’uccellino @IlMagnifico: è stato Allan, sicuro, chill è sempre stato nu… @KK: dai, Fabian è un bravo ragazzo @IlMagnifico: ci azzellea lui e Parigi, vuoi vedere? I francesi, l’eleganza, le baguette @Ciro: marò che darei mo per una bella pizza di Sorbillo… vabbè lo inserisco @Fabian si è unito al gruppo @IlMagnifico: Grandisssssssssimo Fabian! Amico mio! @Fabian: quanto bisogna dare per la festa delle maestre? @Fabian ha cancellato questo messaggio @Fabian: scusate ho sbagliato. Era per le mamme di classe @Fabian: Come state guagliù? Volevo sapere una cosa: ma lo fate un salto a Napoli per festeggiare lo scudetto? @IlMagnifico ha ...