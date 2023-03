La Cassazione francese dice no all’estradizione di Pietrostefani (delitto Calabresi) e degli ex br (Di martedì 28 marzo 2023) Dalla Corte di Cassazione francese arriva il no all’estradizione dei 10 ex terroristi rossi italiani e quindi alla richiesta dell’Italia. Ad annunciarlo è la stessa Corte suprema che ha respinto “tutti i ricorsi presentati dal Procuratore” contro la decisione della Corte di Appello di Parigi che a fine giugno aveva deciso che il no alla richiesta dell’Italia. Le domande di estradizione riguardavano l’ex di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, tra i fondatori dell’organizzazione, ottantenne e da tempo malato, condannato a 22 anni come uno dei mandanti dell’omicidio del commissario Luigi Calabresi; sei ex militanti delle Brigate rosse: Giovanni Alimonti (classe ’55) che deve ancora scontare 11 anni per banda armata e associazione terroristica, Roberta Cappelli (classe ’55) che ha una condanna ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 marzo 2023) Dalla Corte diarriva il nodei 10 ex terroristi rossi italiani e quindi alla richiesta dell’Italia. Ad annunciarlo è la stessa Corte suprema che ha respinto “tutti i ricorsi presentati dal Procuratore” contro la decisione della Corte di Appello di Parigi che a fine giugno aveva deciso che il no alla richiesta dell’Italia. Le domande di estradizione riguardavano l’ex di Lotta Continua Giorgio, tra i fondatori dell’organizzazione, ottantenne e da tempo malato, condannato a 22 anni come uno dei mandanti dell’omicidio del commissario Luigi; sei ex militanti delle Brigate rosse: Giovanni Alimonti (classe ’55) che deve ancora scontare 11 anni per banda armata e associazione terroristica, Roberta Cappelli (classe ’55) che ha una condanna ...

La Cassazione francese dice no all'estradizione dei terroristi rossi Il tribunale francese ha confermato il no alle richieste di Roma: 'Il parere sfavorevole è definitivo', scrivono i giudici chiamati a verificare la posizione dei dieci italiani, in gran parte appartenenti alle ... La Cassazione francese conferma no estradizione Br La Suprema Corte francese blocca il rimpatrio di Pietrostefani e degli altri ex brigatisti. A giugno 2022 la Corte d'appello aveva dato un primo parere ... Sentenza ex Br: Sabbadin, 'sono dei disgraziati' Così Adriano Sabbadin, figlio di Lino, il macellaio ucciso nel 1997 in Veneto ad opera dei Proletari Armati di Cesare Battisti, commenta il rifiuto della Cassazione francese all'estradizione dei 10 ... Respinto il ricorso perché fossero consegnati all'Italia 10 ex brigatisti fra cui Pietrostefani, Petrella e Cappelli La Cassazione francese ha confermato il rifiuto della Francia all'estradizione dei 10 ex militanti delle Brigante Rosse degli anni di piombo in Italia. Il rifiuto di accogliere il ricorso alla Corte ...