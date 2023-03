Kvaratskhelia non si muoverà da Napoli: a giugno il rinnovo (CorSport) (Di martedì 28 marzo 2023) Kvaratskhelia non si muoverà da Napoli, ma cosa ne sarà di Victor Osimhen a fine stagione è difficile da immaginare, scrive il Corriere dello Sport. Sull’attaccante nigeriano del Napoli ci sono occhi puntati da parte dei club di tutta Europa. Quest’anno ha incantato tutti: un rendimento eccezionale, unito ad un netto strapotere fisico in mezzo al campo. De Laurentiis vorrebbe trattenerlo, scrive il Corriere dello Sport, ma resterà da vedere quali offerte arriveranno sul tavolo del presidente del Napoli. Osimhen oggi vale almeno 150 milioni di euro, difficile dire di no a certe cifre. “Osimhen è l’uomo che può riscrivere la sua stessa storia: è stato l’acquisto più ricco del Napoli e potrebbe diventare la cessione più ricca di sempre. Nessuno come lui, in ogni caso. De Laurentiis ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 marzo 2023)non sida, ma cosa ne sarà di Victor Osimhen a fine stagione è difficile da immaginare, scrive il Corriere dello Sport. Sull’attaccante nigeriano delci sono occhi puntati da parte dei club di tutta Europa. Quest’anno ha incantato tutti: un rendimento eccezionale, unito ad un netto strapotere fisico in mezzo al campo. De Laurentiis vorrebbe trattenerlo, scrive il Corriere dello Sport, ma resterà da vedere quali offerte arriveranno sul tavolo del presidente del. Osimhen oggi vale almeno 150 milioni di euro, difficile dire di no a certe cifre. “Osimhen è l’uomo che può riscrivere la sua stessa storia: è stato l’acquisto più ricco dele potrebbe diventare la cessione più ricca di sempre. Nessuno come lui, in ogni caso. De Laurentiis ...

