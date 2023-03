Kuntz | «Calhanoglu? Farà risonanza per scoprire quanto sia grave»

(Di martedì 28 marzo 2023) A parlare delle condizioni di Hakananche il CT della Turchia Stefan. Il centrocampista dell’Inter è uscito anzitempo dal match contro la Croazia STIRAMENTO ? Il tecnico della Turchia,, ha parlato subito dopo la fine del match sulle condizioni del giocatore dell’Inter: «Hakan Çalhano?lu aveva uno stiramento all’inguine.mosiadopo lamagnetica». Le sue parole su ntvspor. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Hakan Calhanoglu si è infortunato contro la Croazia ed è la notizia della serata. Dopo la partita, il Ct della Turchia Stefan Kuntz ha parlato così: "Hakan Calhanoglu ha subito uno stiramento all'inguine. Scopriremo quanto è grave dopo la risonanza magnetica". Inter in apprensione. Guai fisici per Hakan Calhanoglu: il centrocampista della Turchia, schierato titolare dal ct Kuntz nella sfida contro la Croazia valida per le qualificazioni ad Euro 2024, è uscito anzitempo per infortunio.