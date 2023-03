Kim stizzito | «Voglio pensare solo al Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 marzo 2023) «Sono mentalmente stanco.concentrarmi sulla mia squadra (il) piuttosto che sulla nazionale. Non ho altro da dire in questo momento». Con queste parole Kim Min-Jae si congeda dagli impegni con la Corea del Sud dopo la sconfitta contro l’Uruguay (1-2), riportate da Korea Football News. Kim Min-jae made a shocking comment in the mixed zone interview after the game against Uruguay: “I’m mentally tired. I want to focus on my team () rather than the national team. I have nothing more to say right now” (Footballist) pic.twitter.com/6FViSIdFKX — Korea Football News (@KORFootballNews) March 28, 2023 Il difensore azzurro, amareggiato per la sconfitta e i fitti impegni, non si è dilungato molto evitando così possibili domande sul suo futuro dopo i rumors che lo volevano nella lista del Psg, poi smentita questa ...