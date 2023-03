Kim: “Sono stanco mentalmente, voglio pensare solo al Napoli” (Di martedì 28 marzo 2023) Kim Min-jae pensa solo al Napoli, il fortissimo difensore centrale ha parlato al termine di Corea del Sud -Uruguay. Kim Min-jae, il difensore del Napoli, ha fatto sentire la sua voce in conferenza stampa al termine della partita che ha visto la Corea del Sud soccombere per 1-2 contro l’Uruguay. Nonostante la sconfitta, l’attenzione dei giornalisti è stata puntata sui suoi piani futuri. Tuttavia, il calciatore ha manifestato un certo nervosismo e ha dichiarato: “Sono mentalmente stanco. voglio concentrarmi sulla mia squadra, il Napoli, cercando di fare il massimo“. Nonostante la delusione per la sconfitta della sua nazionale, Kim ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sul Napoli: “Per il momento, penso di dover concentrarmi sulla ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 marzo 2023) Kim Min-jae pensaal, il fortissimo difensore centrale ha parlato al termine di Corea del Sud -Uruguay. Kim Min-jae, il difensore del, ha fatto sentire la sua voce in conferenza stampa al termine della partita che ha visto la Corea del Sud soccombere per 1-2 contro l’Uruguay. Nonostante la sconfitta, l’attenzione dei giornalisti è stata puntata sui suoi piani futuri. Tuttavia, il calciatore ha manifestato un certo nervosismo e ha dichiarato: “concentrarmi sulla mia squadra, il, cercando di fare il massimo“. Nonostante la delusione per la sconfitta della sua nazionale, Kim ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sul: “Per il momento, penso di dover concentrarmi sulla ...

