Kim: "Sono stanco mentalmente, ora voglio pensare solo al Napoli" (Di martedì 28 marzo 2023) Kim Min-Jae, difensore del Napoli e della Corea del Sud, ha parlato ai media coreani dopo la gara contro l'Uruguay, di seguito le sue dichiarazioni: "Sono stanco mentalmente, adesso voglio solo concentrarmi sul Napoli. Non ho altro da dire, solo che è un peccato non aver vinto".

