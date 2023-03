Kim nel mirino del PSG, cambiano gli scenari: le ultime (Di martedì 28 marzo 2023) Kim Minjae è diventato in un batter d’occhio uno dei migliori difensori della Serie A e forse anche d’Europa. Il centrale coreano, arrivato a Napoli per sostituire Kalidou Koulibaly, ha preso subito le redini della difesa partenopea e insieme ai compagni di reparto ha reso il Napoli un muro invalicabile. Nel contratto di Kim con il Napoli c’è una clausola rescissoria valida dal 1o al 15 luglio solo per i club stranieri e varia in base al fatturato del club a cui piace. Nelle ultime settimane si è parlato di un interessamento del PSG per l’ex Fenerbahçe con un possibile assalto in estate. Kim Spalletti (Foto Imago)PSG – Kim: nulla di vero, arrivano smentite Stando a quanto riferisce Sky Sports UK, però, il PSG ha nettamente smentito l’interesse per Kim. Il club parigino, che dalla Serie A ha già preso Skriniar a parametro zero, non intende iscriversi alla corsa ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 marzo 2023) Kim Minjae è diventato in un batter d’occhio uno dei migliori difensori della Serie A e forse anche d’Europa. Il centrale coreano, arrivato a Napoli per sostituire Kalidou Koulibaly, ha preso subito le redini della difesa partenopea e insieme ai compagni di reparto ha reso il Napoli un muro invalicabile. Nel contratto di Kim con il Napoli c’è una clausola rescissoria valida dal 1o al 15 luglio solo per i club stranieri e varia in base al fatturato del club a cui piace. Nellesettimane si è parlato di un interessamento del PSG per l’ex Fenerbahçe con un possibile assalto in estate. Kim Spalletti (Foto Imago)PSG – Kim: nulla di vero, arrivano smentite Stando a quanto riferisce Sky Sports UK, però, il PSG ha nettamente smentito l’interesse per Kim. Il club parigino, che dalla Serie A ha già preso Skriniar a parametro zero, non intende iscriversi alla corsa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Kim nel mirino del PSG, cambiano gli scenari: le ultime - madliber : RT @artedipulire: Buonanotte:Banksy riprende una foto del fotografo Nick Ut, scattata in Vietnam nel 1972. Qui dei bambini scappano dal lor… - Kunpimook_40 : @DPR_I4N_ Allor, ci siamo sposati nel lontano 22 agosto 2022 intorno alle tre del mattino, il nostro è un matrimoni… - AntonioSassone7 : RT @AM_Porta: E mentre decerebrati impotenti come Putin, Kim ecc. giocano alla guerra, cioè alla distruzione, però da lontano loro ovviamen… - AM_Porta : E mentre decerebrati impotenti come Putin, Kim ecc. giocano alla guerra, cioè alla distruzione, però da lontano lor… -