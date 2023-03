Kiev accusa Mosca di aver rapito 4 390 bambini ucraini

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 28 marzo 2023) Sono 4.390 i, orfani, con un solo genitore o privi di cure parentali, che dall’inizio della guerra sarebbero stati rapiti dalle forze russe. A riferirlo è stata la ministra ucraina per la Reintegrazione dei territori occupati, Irina Vereshchuk. Sono 4.390 i, orfani, con un solo genitore o privi di cure parentali, rapiti dalle forze russe dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina La ministra di, secondo quanto ha riferito RBC-Ucraina, ha spiegato che isi trovano ora nei territori occupati o in Russia e che il governo dista raccogliendo le prove dei rapimenti e delle deportazioni illegali per sottoporle alla Corte penale internazionale (Cpi). Il governo dista raccogliendo le prove dei rapimenti e ...