Juventus, Vlahovic allo scoperto: «Ho passato un brutto periodo, ma ora…» (Di martedì 28 marzo 2023) Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha parlato del suo recente periodo bianconero dopo i due gol al Montenegro Dusan Vlahovic ha parlato così nel post-partita del match contro il Montenegro, soffermandosi anche sul suo recente periodo in bianconero. LE DICHIARAZIONI – «Ci aspettavamo una partita difficile, e così è stato. Il Montenegro è un avversario importante e sapevamo ci avrebbe creato delle difficoltà. Siamo contenti della vittoria e di aver chiuso queste partite con 6 punti. Juventus? Ora voglio tornare in Serie A. Voglio continuare allo stesso modo con il mio club. È stato un brutto periodo, ma ora va tutto bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

