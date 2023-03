Juventus-Tudor, l’idea del ritorno dovesse partire Allegri (Di martedì 28 marzo 2023) La Juventus dovesse arrivare l’addio di Allegri, potrebbe pensare al ritorno di Igor Tudor dal Marsiglia La Juventus dovesse arrivare l’addio di Allegri, potrebbe pensare al ritorno di Igor Tudor dal Marsiglia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, al momento l’allenatore bianconero è ben saldo sulla panchina ma dovesse decidere lui di andare altrove, l’ex Udinese potrebbe essere l’alternativa ideale per il club. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Laarrivare l’addio di, potrebbe pensare aldi Igordal Marsiglia Laarrivare l’addio di, potrebbe pensare aldi Igordal Marsiglia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, al momento l’allenatore bianconero è ben saldo sulla panchina madecidere lui di andare altrove, l’ex Udinese potrebbe essere l’alternativa ideale per il club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

