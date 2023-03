Juventus, il Liverpool non riscatta Arthur? Probabile un nuovo prestito (Di martedì 28 marzo 2023) Il Liverpool non riscatterà Arthur al termine di questa stagione, facendolo rientrare alla Juventus dopo la fine del suo prestito. I bianconeri cercano quindi una soluzione per il brasiliano, alle prese con continui problemi fisici e considerato un esubero per il club. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, vendere il centrocampista appare uno scenario complicato, motivo per cui lo stesso potrebbe finire nuovamente in prestito. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Ilnon riscatteràal termine di questa stagione, facendolo rientrare alladopo la fine del suo. I bianconeri cercano quindi una soluzione per il brasiliano, alle prese con continui problemi fisici e considerato un esubero per il club. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, vendere il centrocampista appare uno scenario complicato, motivo per cui lo stesso potrebbe finire nuovamente in. SportFace.

