Juventus, Allegri in ansia! Un titolare a rischio per la sfida con l'Inter – CdS (Di martedì 28 marzo 2023) La Juventus è in ansia per le condizioni di Filip Kostic. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport l'esterno serbo rischia di saltare la sfida con l'Inter di Coppa Italia per infortunio ALLARME – In casa Juventus tiene banco la questione relativa agli infortuni. Filip Kostic è rientrato in anticipo dal ritiro della sua Nazionale a causa di un'infiammazione al tendine d'Achille. Il calciatore, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, fra oggi e domani effettuerà i controlli al JMedical. Secondo il quotidiano si respira ottimismo: le condizioni dell'ex Eintracht Francoforte non destano troppa preoccupazione. Allegri spera di avere a disposizione il serbo sia per la sfida di sabato contro il Verona che per le semifinali di Coppa Italia contro l'Inter

