Juventus | Alex Sandro e Miretti tornano in gruppo Attesa per gli esami di Kostic

Dopo tre giorni di riposo la Juventus ha ripreso gli allenamento sul campo della Continassa sostenendo una seduta di allenamento pomeridiana. In vista della sfida della ventinovesima giornata di Serie A contro l'Hellas Verona, in programma sabato 1 aprile all'Allianz Stadium, i bianconeri hanno riaccolto in gruppo Gleison Bremer insieme ad alcuni ragazzi dell'Under 19. Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno svolto esercitazioni tecniche dedicate al possesso palla e conclusioni su azione con seguente rientro in fase difensiva. Le buone notizie arrivano da Alex Sandro e Fabio Miretti, entrambi tornati ad allenarsi con i compagni e completamente recuperati per il finale di stagione. Filip Kostic, invece, tornerà soltanto domani e dovrà essere valutato per l'infiammazione al tendine ...

