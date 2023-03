Juve, da Milik a Miretti e Alex Sandro: le ultime sugli infortunati (Di martedì 28 marzo 2023) Le ultime novità in casa Juventus sulle condizioni di Alex Sandro, Milik e Miretti verso Verona. Tutti i dettagli Di seguito il comunicato pubblicato dalla Juventus su Alex Sandro, Milik e Miretti. COMUNICATO JuveNTUS – Inizia la settimana che porterà al ritorno in campo della Prima Squadra dopo la sosta per le Nazionali. Sabato si gioca all’Allianz Stadium contro l’Hellas Verona. Dopo alcuni giorni di riposo, oggi il gruppo si è ritrovato alla Continassa, insieme ad alcuni ragazzi dell’Under 19 e a Bremer, rientrato dagli impegni con la Seleçao brasiliana. Menu di giornata: esercitazioni tecniche dedicate al possesso palla e conclusioni su azione con seguente rientro in fase ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Lenovità in casantus sulle condizioni diverso Verona. Tutti i dettagli Di seguito il comunicato pubblicato dallantus su. COMUNICATONTUS – Inizia la settimana che porterà al ritorno in campo della Prima Squadra dopo la sosta per le Nazionali. Sabato si gioca all’Allianz Stadium contro l’Hellas Verona. Dopo alcuni giorni di riposo, oggi il gruppo si è ritrovato alla Continassa, insieme ad alcuni ragazzi dell’Under 19 e a Bremer, rientrato dagli impegni con la Seleçao brasiliana. Menu di giornata: esercitazioni tecniche dedicate al possesso palla e conclusioni su azione con seguente rientro in fase ...

