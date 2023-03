Jureskin titolare nel successo della Croazia Under 21 sull’Inghilterra

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa21 di Rokoha battuto l’Inghilterra nel match amichevole giocato al Craven Cottage di Londra. Il terzino in forza al Benevento è rimasto in campo 70 minuti, prima di essere sostituito da Hodza, e domani farà ritorno nel Sannio per unirsi ai compagni in vistatrasferta di Bari. La nazionale croata si è imposta grazie ai gol di Baturina e Beljo, quest’ultimo su calcio di rigore. Inutile il penalty del 2-1 trasformato per l’Inghilterra da Gibbs-White. L'articolo proviene da Anteprima24.it.