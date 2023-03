(Di martedì 28 marzo 2023) «Sono fan dida molto tempo e sono entusiasta di essere il loroambasciatore globale. Questa collaborazione è molto speciale, perché il patrimonio e i valori del marchio dirispecchiano i miei valori. La mia musica è il mezzo con cui comunico con i miei fan in tutto il mondo e vedo questa collaborazione come un'opportunità per entrare in contatto con loro in un modo. Sono davvero eccitato all'idea che le persone vedano unlato di me in questa prima campagna per il marchio». Con queste parole il golden maknae del K-Pop, Jeondei BTS sancisce il rapporto conJeans e Underwear diventando ilglobal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BTSItalia_twt2 : ??| Il direttore marketing globale di Calvin Klein Jonathan Bottomley riguardo #JUNGKOOK:'Jung kook è uno degli arti… - BTSItalia_twt2 : ??| #JUNGKOOK x Calvin Klein ?? Vi presentiamo Jung Kook. La global icon nell'iconico denim. #JUNGKOOKxCALVINKLEIN… - BTSItalia_twt2 : ??| Vi presentiamo Jung Kook | Calvin Klein Primavera 2023 #JUNGKOOKxCALVINKLEIN @BTS_twt ?? - PRosati1974 : RT @BTSItalia_twt2: ??| #JUNGKOOK x Calvin Klein ?? Vi presentiamo Jung Kook. La global icon nell'iconico denim. #JUNGKOOKxCALVINKLEIN @BT… - dariopetisso : RT @BTSItalia_twt2: ??| #JUNGKOOK x Calvin Klein ?? Vi presentiamo Jung Kook. La global icon nell'iconico denim. #JUNGKOOKxCALVINKLEIN @BT… -

... A tour guide di Kwak Eun - mi, Gyeong - ah's Daughter di Kim- eun, New Normal diBum - ...del Florence Korea Film Fest si chiuderà con il road movie musicale Life is beautiful di Choj- ...A chiudere la rassegna venerdì 7 aprile "Life is beautiful" un road movie musicale diretto Choi- hee, ospite in sala, sulla storia di Oh Se Yeon (Yum- ah), che fa una strana richiesta al ...A chiudere la rassegna venerdì 7 aprile 'Life is Beautiful', un road movie musicale diretto Choi- hee, ospite in sala, sulla storia di Oh Se Yeon (Yum- ah), che fa una strana richiesta al ...

Jung Kook dei BTS è il nuovo brand ambassador di Calvin Klein L'Officiel Italia

«Sono fan di Calvin Klein da molto tempo e sono entusiasta di essere il loro nuovo ambasciatore globale. Questa collaborazione è molto speciale, perché il patrimonio e i valori del marchio di Calvin ...«La musica è il modo in cui comunico con i miei fan, e vedo questa collaborazione come un’opportunità per entrare in contatto con loro in un modo nuovo», ha affermato l’artista Calvin Klein chiama ...