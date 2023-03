Joselu e quei cinque minuti per oscurare Morata (Di martedì 28 marzo 2023) Nella sua sempre fragile carriera Alvaro Morata ha imparato che non si può mai stare tranquilli. Il mercato invernale dell'Atletico Madrid gli ha tolto di mezzo due concorrenti di peso come Joao Felix ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 marzo 2023) Nella sua sempre fragile carriera Alvaroha imparato che non si può mai stare tranquilli. Il mercato invernale dell'Atletico Madrid gli ha tolto di mezzo due concorrenti di peso come Joao Felix ...

Euro 2024, tris della Spagna di capitan Morata. Croazia acciuffata al 94' Tuttosport Joselu, cinque minuti per oscurare Morata Nella sua sempre fragile carriera Alvaro Morata ha imparato che non si può mai stare tranquilli. Il mercato invernale dell'Atletico Madrid gli ha tolto di mezzo due concorrenti di peso come Joao Felix ... Scozia-Spagna, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming A Glasgow sfida valevole per il gruppo A tra due squadre che hanno esordito nelle qualificazioni vincendo 3-0, in due incontri messi al sicuro nei minuti finali da giocatori entrati a gara in corso ...