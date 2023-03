Joker: Folie à Deux, l'arco narrativo di Harley Quinn spoilerato nelle foto dal set? (Di martedì 28 marzo 2023) Nuove foto rubate dal set di Joker: Folie à Deux confermerebbe un dettaglio chiave riguardante l'arco narrativo della Harley Quinn di Lady Gaga. Le nuove foto del set di Joker: Folie à Deux che continuano ad approdare in rete nelle ultime ore conterrebbero alcuni importanti spoiler sull'arco narrativo della Harley Quinn di Lady Gaga. Gli scatti apparsi su Instagram e Reddit documentano una scena che si svolge su quelli che sembrano essere i gradini di un tribunale di Gotham City, in realtà il tribunale penale di Manhattan. Harley Quinn ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 marzo 2023) Nuoverubate daldiconfermerebbe un dettaglio chiave riguardante l'delladi Lady Gaga. Le nuovedeldiche continuano ad approdare in reteultime ore conterrebbero alcuni importanti spoiler sull'delladi Lady Gaga. Gli scatti apparsi su Instagram e Reddit documentano una scena che si svolge su quelli che sembrano essere i gradini di un tribunale di Gotham City, in realtà il tribunale penale di Manhattan....

