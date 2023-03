Johnny - Una nuova vita | la recensione | la fede è nella solidarietà umana

Leggi su movieplayer

(Di martedì 28 marzo 2023) Ladi- Una, film polacco di buoni sentimenti disponibile su Netflix, dove l'amicizia reale tra un prete e un ex criminale riscrive con parole nuove il concetto di amicizia e seconda possibilità. C'è un qualcosa che rimanda al piccolo mondo di Giovannino Guareschi e del suo Don Camillo in- Una. Quel senso di comunità, di un "pretino" di paese che senza affondare troppopropria, si ancora agli insegnamenti della carità e dell'altruismo per dare una mano agli altri, sostenendo anche chi si è ritrovato a camminare lungo i margini, rischiando di cadere nel baratro del crimine. Come sottolineeremo in questadi- Una ...