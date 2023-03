John Wick 4: Keanu Reeves ha tagliato talmente tante battute che nel film pronuncia solo 380 parole (Di martedì 28 marzo 2023) Keanu Reeves era determinato a trasformare il suo assassino in un combattente taciturno, tanto da tagliare la maggior parte dei suoi dialoghi in John Wick 4. John Wick è uomo di poche parole. Il tutto grazie al suo interprete Keanu Reeves che, in John Wick 4, ha tagliato talmente tante battute da arrivare a far pronunciare solo 380 parole al suo personaggio in quasi tre ore di film. Inoltre, quasi un terzo dei dialoghi di John Reeves nel sequel consiste in una sola parola. Come riportato dal Wall Street Journal, "nel primo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 marzo 2023)era determinato a trasformare il suo assassino in un combattente taciturno, tanto da tagliare la maggior parte dei suoi dialoghi in4.è uomo di poche. Il tutto grazie al suo interpreteche, in4, hada arrivare a farre380al suo personaggio in quasi tre ore di. Inoltre, quasi un terzo dei dialoghi dinel sequel consiste in una sola parola. Come riportato dal Wall Street Journal, "nel primo ...

