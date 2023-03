Joaquin Phoenix nel cast del prossimo film di Ari Aster, un progetto western (Di martedì 28 marzo 2023) L'attore Joaquin Phoenix e il regista Ari Aster collaboreranno nuovamente in occasione del prossimo progetto del filmmaker, un western. Joaquin Phoenix collaborerà nuovamente con Ari Aster, dopo il film Beau ha paura che arriverà ad aprile, e il nuovo progetto sembra sarà di genere western. Il regista ha rivelato questo dettaglio in una nuova intervista rilasciata al New York Times in cui ha confermato che sta già sviluppando il progetto. Ari Aster, nell'articolo, svela che il suo prossimo lungometraggio sarà "quasi certamente" un western. Il regista, tuttavia, non ha svelato dettagli relativi alla ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 marzo 2023) L'attoree il regista Aricollaboreranno nuovamente in occasione deldelmaker, uncollaborerà nuovamente con Ari, dopo ilBeau ha paura che arriverà ad aprile, e il nuovosembra sarà di genere. Il regista ha rivelato questo dettaglio in una nuova intervista rilasciata al New York Times in cui ha confermato che sta già sviluppando il. Ari, nell'articolo, svela che il suolungometraggio sarà "quasi certamente" un. Il regista, tuttavia, non ha svelato dettagli relativi alla ...

