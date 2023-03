Joaquin Phoenix in Joker: Folie à Deux è il super cattivo in giacca e cravatta degno di Gotham (Di martedì 28 marzo 2023) Abbiamo davvero bisogno di Joker: Folie a Deux? Alla luce del fatto che è più facile trovare un biglietto per un film di supereroi che un cestino di pomodori, probabilmente no. Oltre a inflazionare il genere, l'epoca dei reboot, degli spin-off e di tre Spider-Man diversi che appaiono in un unico film crea tanta confusione. Il Joker di Joaquin Phoenix è stato un inno divisivo alla crudele realtà degli incel e una dura critica sociale, ma alcune folgoranti scene hanno sfornato meme assai divertenti e per il povero personaggio di Arthur Fleck, una serie infinita di abiti molto eleganti. Questo fine settimana i fotografi si sono riversati sul set di Joker: Folie a Deux. Così, Phoenix e la sua co-star Lady ... Leggi su gqitalia (Di martedì 28 marzo 2023) Abbiamo davvero bisogno di? Alla luce del fatto che è più facile trovare un biglietto per un film dieroi che un cestino di pomodori, probabilmente no. Oltre a inflazionare il genere, l'epoca dei reboot, degli spin-off e di tre Spider-Man diversi che appaiono in un unico film crea tanta confusione. Ildiè stato un inno divisivo alla crudele realtà degli incel e una dura critica sociale, ma alcune folgoranti scene hanno sfornato meme assai divertenti e per il povero personaggio di Arthur Fleck, una serie infinita di abiti molto eleganti. Questo fine settimana i fotografi si sono riversati sul set di. Così,e la sua co-star Lady ...

