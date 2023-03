Jesolo come Dubai? Il grande progetto contro la siccità (Di martedì 28 marzo 2023) La regione del Veneto sta attuando misure per affrontare le conseguenze del mutamento del clima. Poiché dispone di 158 chilometri di costa, il territorio della Serenissima rappresenta uno dei luoghi maggiormente vulnerabili a eventi come l’aumento del livello dei mari e l’erosione delle spiagge. Per tale ragione, si sta prendendo in considerazione la realizzazione di un’isola artificiale simile a quelle presenti a Dubai. Inoltre, vi è una crescente preoccupazione per la siccità, che rappresenta un problema particolarmente grave nelle regioni settentrionali. Il bacino del Po versa in condizioni critiche e il livello della neve sulle Alpi è a metà rispetto alla media degli anni passati. Una soluzione potenziale per far fronte alla scarsità idrica potrebbe essere quella di utilizzare acqua desalinizzata, come avviene ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 marzo 2023) La regione del Veneto sta attuando misure per affrontare le conseguenze del mutamento del clima. Poiché dispone di 158 chilometri di costa, il territorio della Serenissima rappresenta uno dei luoghi maggiormente vulnerabili a eventil’aumento del livello dei mari e l’erosione delle spiagge. Per tale ragione, si sta prendendo in considerazione la realizzazione di un’isola artificiale simile a quelle presenti a. Inoltre, vi è una crescente preoccupazione per la, che rappresenta un problema particolarmente grave nelle regioni settentrionali. Il bacino del Po versa in condizioni critiche e il livello della neve sulle Alpi è a metà rispetto alla media degli anni passati. Una soluzione potenziale per far fronte alla scarsità idrica potrebbe essere quella di utilizzare acqua desalinizzata,avviene ...

