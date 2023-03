Jeans strappati? La preside li fa coprire con il nastro adesivo I genitori non ci stanno | “Ci sono problemi più importanti”

(Di martedì 28 marzo 2023) Due studenti di un istituto superiore in provincia di Napolistati soggetti a una "punizione" a causa della violazione del nuovo regolamento scolastico. Questo regolamento, introdotto a settembre, proibisce di indossare, t-shirt corte, pantaloncini, unghie lunghe e altri abiti non appropriati per motivi di decoro. L'articolo .

Hanno violato il nuovo regolamento scolastico che, per motivi di decoro, vieta di indossare jeans strappati (molto in voga tra gli adolescenti) e per 'punizione' sono stati costretti a coprire le parti nude con del nastro adesivo bianco. È accaduto a due studenti del liceo scientifico.

POZZUOLI - Hanno violato il nuovo regolamento scolastico che, per motivi di decoro, vieta di indossare jeans strappati (molto in voga tra gli adolescenti) e per «punizione» sono stati costretti a coprire le parti nude con del nastro adesivo bianco.