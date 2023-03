Jannik Sinner travolge Rublev: “Ho cambiato il mio gioco, sono stato più aggressivo”. Biglietto per i quarti a Miami (Di martedì 28 marzo 2023) Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano ha sconfitto Andrey Rublev in due set e si è così guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura sul cemento statunitense, entrando tra i migliori otto di questo torneo per la terza volta in carriera. L’altoatesino ha giganteggiato contro il russo, offrendo un gioco spumeggiante e convincente per l’intera durata dell’incontro, come testimonia il punteggio schiacciante di 6-2, 6-4 dopo soltanto un’ora e dodici minuti. Prestazione impeccabile da parte dell’azzurro, che non ha concesso nulla al quotato avversario e lo ha battuto per la terza volta. Il nostro portacolori, reduce dalla semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, se la dovrà vedere contro il vincente del ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023)si è qualificato aidi finale del Masters 1000 di. Il tennista italiano ha sconfitto Andreyin due set e si è così guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura sul cemento statunitense, entrando tra i migliori otto di questo torneo per la terza volta in carriera. L’altoatesino ha giganteggiato contro il russo, offrendo unspumeggiante e convincente per l’intera durata dell’incontro, come testimonia il punteggio schiacciante di 6-2, 6-4 dopo soltanto un’ora e dodici minuti. Prestazione impeccabile da parte dell’azzurro, che non ha concesso nulla al quotato avversario e lo ha battuto per la terza volta. Il nostro portacolori, reduce dalla semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, se la dovrà vedere contro il vincente del ...

