“Ivano Marescotti sulla morte da ateo diceva ‘non sapevo dov’ero prima di nascere | non so dove andrò' ” | le parole della moglie Erika Leonelli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 marzo 2023) Un’intervista intensa quella rilasciata daal CorriereSera. Lei era ladi, scomparso a 77 anni dopo una lunga malattia. “Da oltre un mese era piuttosto debilitato, ma le sue condizioni di salute si sono aggravate improvvisamente e irreversibilmente nell’ultima settimana, al punto che è stato ricoverato all’ospedale civile S. Maria delle Croci di Ravenna per le ultime terapie”, spiega. “Da tre anni stava combattendo con coraggio contro un tumore alla prostata – continua – un ‘cancro’ come preferiva chiamarlo lui senza pelilingua. Inizialmente sembrava reagire alle terapia, poi però nel tempo la malattia si ripresentava in forma sempre più aggressiva. Pensavamo di poterla gestire ma il male ha ...