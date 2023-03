Ivano Marescotti | ecco cos’ha fatto prima di morire | la moglie rompe il silenzio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... albertoangela : La notizia della scomparsa di Ivano Marescotti mi lascia molto addolorato. Perdiamo un grande attore e protagonista… - Poesiaitalia : Ivano Marescotti legge un brano dedicato ai genitori. RIP ?? - Italiantifa : Che brutta notizia! Dopo una lunga malattia ci ha lasciato Ivano Marescotti. Un attore di grande spessore artistico… - Ale_Cofini : RT @Poesiaitalia: Ivano Marescotti legge un brano dedicato ai genitori. RIP ?? - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: Ivano Marescotti, in Memoria del grande attore; il mio ricordo, Emanuele Carioti: -

Si erano sposati un anno faed Erika Leonelli, il 26 marzo 2022. E adesso, a due giorni dalla sua scomparsa dell'attore di Bagnacavallo , è proprio lei a parlare, la terza moglie dell'attore 77enne, al suo ...Le altre principali notizie del 28 marzo, la moglie racconta la malattia e gli ultimi giorni Una nuova pista ciclabile in via Basilica Compra l'antica chiesa per ristrutturarla e ...... è morto a 77 anni l'attore e registaCOMPIE 90 ANNI Fotogallery - Le donne e i film di Tinto Brass, maestro del cinema erotico VERSIONE LIVE - ACTION Fotogallery - Le immagini di ...

Ivano Marescotti morto a 77 anni: lutto nel mondo del cinema Corriere

Questo è il caso di Ivano Marescotti, scomparso il 26 marzo 2023 per un tumore alla prostata, contro cui stava combattendo da tre anni. A raccontare i suoi ultimi giorni e le volontà dell’attore è ...Bagnacavallo (Ravenna), 28 marzo 2023 – E’ il giorno della camera ardente per l’attore e regista bagnacavallese Ivano Marescotti, morto domenica a 77 anni, in ospedale a Ravenna, dove era ricoverato ...