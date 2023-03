Ivano Fossati, laurea honoris causa in Letterature Moderne e Spettacolo (Di martedì 28 marzo 2023) Leggi Anche Ivano Fossati, 70 anni tra musica d'autore e grandi amori 'Una laurea così deve essere per forza inaspettata e la sorpresa sta nel fatto che altre persone pensano che nel tuo lavoro di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 marzo 2023) Leggi Anche, 70 anni tra musica d'autore e grandi amori 'Unacosì deve essere per forza inaspettata e la sorpresa sta nel fatto che altre persone pensano che nel tuo lavoro di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inchi_Ostro : RT @Agenzia_Ansa: Laurea honoris causa in Letterature Moderne e Spettacolo dall'università di Genova per Ivano Fossati. 'La sorpresa sta ne… - RadioSubasio : Ivano Fossati: dall'Università di Genova Laurea ad honorem - ComunediGenova : Ivano Fossati riceve la laurea honoris causa in Letterature moderne e Spettacolo dall'Università di Genova ??????????????… - CarotenutoAndre : Genova, Laurea honoris causa per Ivano Fossati - GigiEinaudi : -

Genova, Laurea honoris causa per Ivano Fossati

Genova - Ieri sera il maxischermo luminoso allestito sulla facciata della Regione Liguria in piazza De Ferrari si è acceso per celebrare il cantante Ivano Fossati, insignito oggi della laurea honoris causa in Letterature Moderne e Spettacolo dall'Università di Genova. 'L'Università di Genova ha un nuovo straordinario "dottore" - dichiara il ...

Fossati: 'Nel patto fra industria e artisti il diavolo siamo noi'

Concretezza e forza delle parole, ma anche mistero. Ivano Fossati, 71 anni, è esattamente come molte delle sue canzoni più belle. Non in tutte, oggi, si riconosce. Ma quale artista, con un lungo percorso di sperimentazione e di dialogo d'amore con la ...

Ivano Fossati è dottore in Letterature Moderne e Spettacolo. Una decisione, ha spiegato l'ateneo, che "intende riconoscere la qualità di un artista che rappresenta una componente significativa della vita culturale di Genova degli ultimi 50 anni e sottolineare ..."