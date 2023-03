Italia Under 19, si va all’Europeo! Decisivo il 2-2 contro il Belgio (Di martedì 28 marzo 2023) L’Italia Under 19 del ct Alberto Bollini parteciperà al prossimo Europeo di categoria dopo il pareggio contro il Belgio L’Italia Under 19 del ct Alberto Bollini ha raggiunto la qualificazione al prossimo Europeo di categoria che si disputerà a Malta dal 3 al 16 luglio 2023. Decisivo il 2-2 che gli azzurrini hanno trovato con il Belgio. A segno D’Andrea ed Esposito che avevano ribaltato l’iniziale vantaggio firmato da Bassette, prima che Stroeykens fissasse il risultato sul pari finale. LA CLASSIFICA Italia 5 puntiGermania 4Belgio 3Slovenia 2 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) L’19 del ct Alberto Bollini parteciperà al prossimo Europeo di categoria dopo il pareggioilL’19 del ct Alberto Bollini ha raggiunto la qualificazione al prossimo Europeo di categoria che si disputerà a Malta dal 3 al 16 luglio 2023.il 2-2 che gli azzurrini hanno trovato con il. A segno D’Andrea ed Esposito che avevano ribaltato l’iniziale vantaggio firmato da Bassette, prima che Stroeykens fissasse il risultato sul pari finale. LA CLASSIFICA5 puntiGermania 43Slovenia 2 L'articolo proviene da Calcio News 24.

