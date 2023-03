Italia, Retegui: “Sono grato a Mancini. Futuro? Voglio essere di nuovo lì” (Di martedì 28 marzo 2023) L’Italia di Roberto Mancini ha terminato la prima parte delle partite per le qualificazioni a Euro 2024, trovando 3 punti (vittoria contro Malta e sconfitta con l’Inghilterra). Il girone proseguirà a settembre, ma il prossimo appuntamento degli azzurri è previsto per il prossimo 15 giugno. In quella data si giocherà la semifinale di Nations League ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023) L’di Robertoha terminato la prima parte delle partite per le qualificazioni a Euro 2024, trovando 3 punti (vittoria contro Malta e sconfitta con l’Inghilterra). Il girone proseguirà a settembre, ma il prossimo appuntamento degli azzurri è previsto per il prossimo 15 giugno. In quella data si giocherà la semifinale di Nations League ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : La #primapagina della Gazzetta di oggi: RETEGUI C'E', L'ITALIA MENO - CorSport : 'Sto trattando un talento incredibile dall'Argentina, forte forte forte, una mezza punta-attaccante. È devastante.… - Eurosport_IT : ANCORA RETEGUI, L'ITALIA BATTE MALTA ???????? Nessuna sorpresa per gli Azzurri che tornano vincere con il secondo gol… - andreamanago82 : RT @gavinjones10: Mateo Retegui è italiano sebbene non abbia mai vissuto in Italia e non parli la lingua, perché ha una nonna di Canicattì.… - CalcioPillole : #Italia, dopo #Retegui un altro argentino nel mirino. -