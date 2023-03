Italia-Belgio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Qualificazioni Europei Under 19 2023 (Di martedì 28 marzo 2023) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Italia-Belgio, match valido per la terza giornata delle Qualificazioni degli Europei Under 19 2023. Dopo la vittoria contro la Germania e il pareggio a reti bianche con la Slovenia, gli Azzurrini sono pronti a tornare in campo per andare a caccia dei tre punti contro la Nazionale belga, che gli regalerebbero la prima posizione nella classifica del Girone e la Qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Calcio d’inizio alle ore 12 di oggi, martedì 28 marzo. Non è prevista una diretta tv della partita. SEGUI IL LIVE SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) La, l’, latv edi, match valido per la terza giornata delledegli19. Dopo la vittoria contro la Germania e il pareggio a reti bianche con la Slovenia, gli Azzurrini sono pronti a tornare in campo per andare a caccia dei tre punti contro la Nazionale belga, che gli regalerebbero la prima posizione nella classifica del Girone e laai prossimidi categoria. Calcio d’inizio alle ore 12 di, martedì 28 marzo. Non è prevista unatv della partita. SEGUI IL LIVE SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : La #UE contesta i 400 milioni dati ad #Alitalia. Qui in #Belgio (siamo un paese 6 volte più piccolo dell'Italia) ab… - sandrogozi : Francia, Germania Ovest, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo si riunirono il #25marzo 1957 per la firma del… - tuttoatalanta : E' giusto trattare la Nazionale come un qualsiasi club? Quello tra Retegui e l'Italia è un matrimonio di convenienz… - MauroCavallott2 : RT @Giorgiolaporta: La #UE contesta i 400 milioni dati ad #Alitalia. Qui in #Belgio (siamo un paese 6 volte più piccolo dell'Italia) abbiam… - magicamirta : RT @Giorgiolaporta: La #UE contesta i 400 milioni dati ad #Alitalia. Qui in #Belgio (siamo un paese 6 volte più piccolo dell'Italia) abbiam… -