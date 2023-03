Ita Airways, maxi perdite nel 2022. Il rosso supera il mezzo miliardo. A rilento le trattative con Lufthansa (Di martedì 28 marzo 2023) La compagnia Ita Airways, sorta dalle ceneri di Alitalia, avrebbe chiuso il 2022 con perdite per mezzo miliardo di euro. Lo anticipa oggi il quotidiano Il Sole 24 Ore, sottolineando come il passivo sia peggiore delle attese per almeno 40 milioni di euro e, per di più, in controtendenza rispetto ai risultati di molte altre compagnie europee. Formalmente Ita è una società diversa rispetto ad Alitalia, sebbene siano in corso numerose cause di lavoro che contestano questa impostazione, ma non si può non notare come con una flotta ridotta di quasi due terzi e il personale ad un quarto rispetto alla precedente compagnia, le perdite rimangano le stesse di sempre, non distanti dal milione e messo di euro al giorno. Oggi è un programma un consiglio di amministrazione per l’esame dei conti. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) La compagnia Ita, sorta dalle ceneri di Alitalia, avrebbe chiuso ilconperdi euro. Lo anticipa oggi il quotidiano Il Sole 24 Ore, sottolineando come il passivo sia peggiore delle attese per almeno 40 milioni di euro e, per di più, in controtendenza rispetto ai risultati di molte altre compagnie europee. Formalmente Ita è una società diversa rispetto ad Alitalia, sebbene siano in corso numerose cause di lavoro che contestano questa impostazione, ma non si può non notare come con una flotta ridotta di quasi due terzi e il personale ad un quarto rispetto alla precedente compagnia, lerimangano le stesse di sempre, non distanti dal milione e messo di euro al giorno. Oggi è un programma un consiglio di amministrazione per l’esame dei conti. Il ...

