Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV2000it : RT @TV2000it: #Ucraina #Russia aggiornamenti #23Marzo #Slovacchia consegna primi #Mig a #Kiev #Mosca: passo distruttivo #Zelensky a #Ue:… - tg2000it : RT @TV2000it: #Ucraina #Russia aggiornamenti #23Marzo #Slovacchia consegna primi #Mig a #Kiev #Mosca: passo distruttivo #Zelensky a #Ue:… - rpinci : RT @TV2000it: #Ucraina #Russia aggiornamenti #23Marzo #Slovacchia consegna primi #Mig a #Kiev #Mosca: passo distruttivo #Zelensky a #Ue:… - TV2000it : #Ucraina #Russia aggiornamenti #23Marzo #Slovacchia consegna primi #Mig a #Kiev #Mosca: passo distruttivo… -

... lo afferma l'Istituto per lo studio della guerra () nel suo aggiornamento quotidiano, come riporta il Kyiv Independent. Avdiivka - che si trova nella regione di Donetsk, a soli 10 chilometri ...... Rafael Grossi, che ne doveva valutare la sicurezza, ma la visita - secondo- è slittata alle ...: Putin vuole la vittoria e nessun negoziato Intanto secondo l'ultimo report dell' Institute for ...L'sottolinea come i ripetuti giudizi negativi sui fallimenti dell'esercito dia Vuhledar stessero già emergendo dopo gli assalti falliti nei primi mesi dell'anno e le continue indiscrezioni ...

Isw, Mosca schiera i 'wagneriani' anche ad Avdiivka - Europa Agenzia ANSA

lo afferma l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) nel suo aggiornamento quotidiano, come riporta il Kyiv Independent. Avdiivka - che si trova nella regione di Donetsk, a soli 10 chilometri dalla ...Guerra in Ucraina, esplosioni questa mattina a Mariupol, nel Donetsk, e a Melitopol, nella regione di Zaporizhzhia, città ucraine occupate dall'esercito russo. Lo riferiscono ...