Istat: a marzo aumenta la fiducia di consumatori e imprese (Di martedì 28 marzo 2023) A marzo 2023 si stima un aumento sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 104,0 a 105,1), sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese che passa da 109,2 a 110,2. Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) A2023 si stima un aumento sia dell'indice del clima didei(da 104,0 a 105,1), sia dell'indice composito del clima didelleche passa da 109,2 a 110,2. Lo ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... finanzaitaliana : Istat, a marzo risale la fiducia delle imprese e delle famiglie - columbus63 : A marzo torna a salire il clima di fiducia delle imprese, trainato soprattutto dall'industria, e cresce per il seco… - fisco24_info : A marzo risale la fiducia dei consumatori e delle imprese: Istat, migliora la percezione dell'economia, ma resta ca… - lvoir : RT @Cortez1958: @FratellidItalia URSO, confindustria? Istat: IV tr.2022 il pil è sceso dello 0,1%. Confcommercio: a marzo il PIL è in calo… - paoloparenti9 : RT @Cortez1958: @FratellidItalia URSO, confindustria? Istat: IV tr.2022 il pil è sceso dello 0,1%. Confcommercio: a marzo il PIL è in calo… -