Israele, si placano le proteste ma la crisi per Netanyahu non è finita. E il premier ricompensa l’ala estremista che lo minaccia (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo quasi tre mesi di crisi, si potrebbe vedere nell’annuncio di Benjamin Netanyahu di lunedì sera i segni di una bandiera bianca alzata sulla revisione giudiziaria. Il primo ministro israeliano ha promesso nel suo discorso di congelare il suo “ribaltone giudiziario” fino alla sessione estiva della Knesset, che terminerà a luglio. Questo è in qualche modo incoraggiante e risponde ad alcune delle richieste fatte nelle piazze invase dai manifestanti. Ma lo stop alle sue “leggi truffa” arriva troppo tardi, un danno incommensurabile è già stato arrecato allo Stato, alla Difesa e all’economia di Israele. E poi, è certamente difficile dare credito alle sue promesse, come i fatti hanno più volte dimostrato anche di recente. Ci sono buone ragioni per sospettare che Netanyahu stia solo cercando di placare il movimento di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo quasi tre mesi di, si potrebbe vedere nell’annuncio di Benjamindi lunedì sera i segni di una bandiera bianca alzata sulla revisione giudiziaria. Il primo ministro israeliano ha promesso nel suo discorso di congelare il suo “ribaltone giudiziario” fino alla sessione estiva della Knesset, che terminerà a luglio. Questo è in qualche modo incoraggiante e risponde ad alcune delle richieste fatte nelle piazze invase dai manifestanti. Ma lo stop alle sue “leggi truffa” arriva troppo tardi, un danno incommensurabile è già stato arrecato allo Stato, alla Difesa e all’economia di. E poi, è certamente difficile dare credito alle sue promesse, come i fatti hanno più volte dimostrato anche di recente. Ci sono buone ragioni per sospettare chestia solo cercando di placare il movimento di ...

