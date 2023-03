Israele, quello che i giornali non dicono: cosa prevede la riforma di Bibi (Di martedì 28 marzo 2023) Ormai da undici settimane, Israele è travolto dalle proteste, culminate con lo sciopero dei sindacati insieme a molte sigle a tutela dei diritti degli imprenditori. Si tratta delle più grandi mobilitazioni della storia del Paese da oltre settant’anni. Si sono fermate scuole, università, ospedali e perfino gli atterraggi e i decolli dall’aeroporto Ben Gurion. Il tutto ulteriormente esploso dopo la decisione del primo ministro, Benjamin “Bibi” Netanyahu, di licenziare il ministro della Difesa in carica, Yoav Gallant, contrario alla riforma della Giustizia. Le accuse a Israele Ma cosa prevede esattamente questa riforma? E perché i giornali italiani festeggiano così tanto? Rispondiamo subito alla seconda domanda: i media del Bel Paese brindano perché si ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 28 marzo 2023) Ormai da undici settimane,è travolto dalle proteste, culminate con lo sciopero dei sindacati insieme a molte sigle a tutela dei diritti degli imprenditori. Si tratta delle più grandi mobilitazioni della storia del Paese da oltre settant’anni. Si sono fermate scuole, università, ospedali e perfino gli atterraggi e i decolli dall’aeroporto Ben Gurion. Il tutto ulteriormente esploso dopo la decisione del primo ministro, Benjamin “” Netanyahu, di licenziare il ministro della Difesa in carica, Yoav Gallant, contrario alladella Giustizia. Le accuse aMaesattamente questa? E perché iitaliani festeggiano così tanto? Rispondiamo subito alla seconda domanda: i media del Bel Paese brindano perché si ...

